Коронавирус На Житомирщине девушку везли к скорой на лошадях

2021-02-15 22:00

По дороге к пациентке в сугробах застряла сначала карета "скорой", а потом спецтехника спасателей. В итоге девушку-подростка пришлось везти в повозке с запряженными лошадьми.

Из-за сильных снегопадов в селе Хотыж Житомирской области "скорая помощь" застряла в сугробах застряла, а 14-летнюю пациентку пришлось госпитализировать на повозке с лошадьми, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что медики из застрявшей в снегу кареты "скорой" вызвали спасателей. По прибытии не место спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. Однако за несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать в село из-за сильных заносов.

Врач с командиром отделения отправились к больной пешком. При осмотре девушки было принято решение о ее дальнейшей госпитализации в районную больницу. Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне.

Уже дальше пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике, а потом вместе на носилках – до автомобиля скорой помощи, который освободили из снежного заноса. Потом медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу.

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