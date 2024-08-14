ВОЙНА В Украине Эстония передала Украине еще пять укомплектованных авто скорой помощи

2024-08-14 10:29

Эстония передала Украине гумпомощь в виде пяти укомплектованных автомобилей скорой помощи и медицинское оборудование. Об этом сообщает ERR.

Среди переданного оборудования - электрические аспираторы, дефибрилляторы, оборудование для дозирования и введения лекарства, а также носилки, вакуумные медицинские матрасы и т.д.

По словам главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, всего с момента начала войны Таллин отправил Украине 11 полностью укомплектованных автомобилей скорой помощи.

Переданные машины активно использовались Таллиннской скорой помощью до 2023 года.

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Эстония передала Украине еще пять укомплектованных авто скорой помощи 2024-08-14 10:29