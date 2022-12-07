ВОЙНА В Украине В Киевской области из-за неправильной эксплуатации генератора отравилась 18-летняя девушка

2022-12-07 18:00

 

ВКиевской области из-за неправильной эксплуатации генератора 18-летняя девушка отравилась угарным газом. Об этом сообщает ГСЧС.

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"Генераторы - опасны. Чтобы не произошло беды - строго соблюдайте элементарные правила безопасности во время использования. Сегодня (6 декабря - ред.) ночью в селе Белогородка Киевской области, из-за неправильной эксплуатации бензинового генератора, 18-летняя девушка отравилась угарным газом", – говорится в сообщении.

Спасатели передали потерпевшую медикам. В настоящее время она находится в Боярской центральной районной больнице.

Дополнение

ГСЧС напоминает об основных правилах использования генераторов:

• Генератор можно использовать только на открытом воздухе! Нельзя устанавливать в здании, потому что во время работы он выделяет угарный газ, что может привести к отравлению и летальным исходам.

• Устанавливайте генератор так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров! Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть.

• Заправляйте генератор только на открытом воздухе и держите топливо как можно дальше (из-за риска пожара).

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