Мир Создана маска с особым химическим слоем, который уничтожает коронавирус

2021-02-17 14:39

Французская компания BioSerenity заявила, что новый образец защитной маски якобы сможет не только фильтровать воздух, но и обеззараживать его от COVID-19.

Ликвидатором возбудителя болезни должен стать специальный текстильный слой. Новая маска является одноразовой и рассчитана на четыре часа ношения. В целом маска состоит из четырех слоев. Один из них обработан веществом, якобы способным убивать бактерии и вирусы. Он действует на патоген как некий блокатор. Достичь такого эффекта позволили две специальные молекулы циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Исследования показали снижение уровня вируса на 99,9% менее чем за пять минут и на 99,96% менее чем за два часа, подчеркнул профессор медицинского факультета Лилля Николас Бланшмейн.

При текущей производственной мощности в миллион масок BioSerenity установила цены в размере 1,49 евро за маску FPP и 0,44 евро за хирургическую версию, которая должна поступить в продажу в конце февраля.

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