Украина фото В Киеве сожгли авто журналиста и руководителя dtp.kiev.ua Влада Антонова

2021-02-17 11:11

Сегодня с Шевченковском районе Киева сожгли авто известного украинского журналиста, руководителя паблика

dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

"В Киеве известные подожгли автомобиль известного журналиста и ужаса нарушителей Киева Владислава Антонова. Поджог произошел ночью в Шевченковском районе Киева", - говорится в сообщениина Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

По информации канала, злоумышленников было двое, один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии, поиском второго занимается полиция.

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