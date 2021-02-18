Украина КАРТА Сегодня Украину накроет новая волна снегопадов, к ночи температура заметно опустится

2021-02-18 10:11

18 февраля в Украине местами ожидается снегопады. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от -12 до +5, однако ночью крепко приморозит.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, сегодня в Ивано-Франковской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях будет снежно. В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму ожидается снег с дождем. На остальной территории без осадков.

На Западе страны температура воздуха днем ​​будет колебаться от -10 до +5, а ночью она составит от -13 до -4. В центральных и северных областях температура воздуха днем ​​будет от -12 до -2 градусов, а ночью от -16 до -10.

В восточных и южных областях температура воздуха составит от -6 до +5, а ночью столбики термометров покажут -13 -4 градуса.

В Киеве и области сегодня существенных осадков не ожидается. Температура днем составит от -12 до -8, ночью от -16 до -13 градусов.

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