Украина КАРТА В Украину идет февральские морозы - где сегодня температура опустится до – 24°C

2021-02-19 13:10

19 февраля в Украине ожидается сухая и ясная, но очень морозная погода. Синоптики предупредили об ощутимом понижении температуры, к ночи столбики термометров местами опустятся до – 24°C

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных областях температура воздуха днем ​​будет колебаться от -8 до +3 тепла, а ночью от -23 до -7. В центральных и северных областях температура воздуха днем ​​будет в пределах -13 -5, а ночью столбики термометров опустятся до -24 -14В восточных и южных областях температура воздуха днем ​​составит от -8 до -1, а ночью от -18 до -5. В Киеве и области сегодня будет сухо, температура днем ​​составит от -12 до -8, ночью опустится до -24 .

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