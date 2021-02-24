Украина КАРТА Прогноз погоды: 24 февраля Украину снова накроют снегопады, объявлен повышенный уровень опасности

2021-02-24 11:15

Почти на всех дорогах Украины, кроме юга 24 февраля, ожидается гололедица. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"24 февраля на дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Из-за гололеда водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров на дороге. 

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в восьми областях ожидаются снегопады. В центре и на севере Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в западных областях поднимется до +11 градусов, в центральных и южных областях будут наблюдаться заморозки, а на востоке и севере ударят морозы. В Киеве и области сегодня будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от 0 до +3, ночью до -3 градусов.

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