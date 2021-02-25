Украина фото Житомирская область получила первые 17,3 тысячи доз индийской вакцины Covishield

2021-02-25 10:11

Первая партия вакцины от коронавируса индийского производства доставлена в Житомир. Регион начинает кампанию по вакцинации. 

"Житомирская область одной из первых в Украине начинает вакцинацию от коронавируса. Только что в Житомир доставили первую партию вакцин, состоящую из 17,3 тысячи доз препарата производства Oxford/AstraZeneca (Covishield)", - сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

По словам губернатора, первыми прививки получат все желающие из числа медиков, работающих с ковидными пациентами, соцработников и лиц, находящихся в спецучреждениях, а также военнослужащих, участвующих в ООС.

В целом на первом этапе планируют бесплатно и добровольно привить более 3600 жителей региона.

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