Мир Американские ученые нашли причину тромбоза вен после вакцинации препаратом AstraZeneca

2021-12-03 20:34

Ученые из Уэльса и США обнаружили случаи аутоиммунной реакции, которые спровоцировала вакцина AstraZeneca. Это, по их словам, вызывает тромбоз сосудов, пишет Guardian.

В частности, причиной образования опасных для жизни человека сгустков, является аденовирус, который появляется как результат аутоиммунной реакции.

"Реакцию можно проследить до того, как аденовирус, используемый вакциной для доставки генетического материала коронавируса в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как фактор тромбоцитов 4 (PF4)", - утверждают ученые.

Отмечается, что внешняя поверхность аденовируса притягивает к себе белок тромбоцитарного фактора 4. Данный белок отвечает за свертывание крови.

Таким образом в организме может образоваться так называемая цепная реакция в иммунной системе, результатом которой будет образование тромбов.

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