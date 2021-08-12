Коронавирус Какие из имеющихся в Украине вакцин от коронавируса можно смешивать

2021-08-12 09:02

Главный санврач Украины, эпидемиолог Игорь Кузин в интервью Радио Свобода рассказал, что некоторые вакцины можно смешивать и это не приведет к негативным последствиям.

Медик отметил, что в мире существуют четкие рекомендации относительно того, какие препараты от коронавируса можно сочетать между собой.

"Можно смешивать между собой мРНК-вакцины. То есть, если первая доза Pfizer или Moderna, то вторая доза может быть сделана также Pfizer или Moderna. И эти вакцины можно смешивать", - сказал Кузин.

Также допустимо смешивать вакцину AstraZeneca с вакциной мРНК.

"AstraZeneca может быть введена в качестве первой дозы, тогда вторую дозу можно ввести мРНК-вакцину - Pfizer или Moderna", - пояснил врач.

Смешивание других типов COVID-вакцин на сегодняшний день не разрешено, так как нет доказательной базы по безопасности такого процесса.

Он отметил, что решение о возможности смешивании вакцин должен принимать врач.

"Невозможно прийти в центр вакцинации и заказать какой-то смешанный "коктейль" или смешанную дозу", - резюмировал Кузин.