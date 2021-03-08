Коронавирус Впервые за долгое время Киев не попал в список лидеров по числу новых случаев COVID-19

2021-03-08 14:43

В столице, которая в предыдущие дни лидировала по суточному приросту больных, за минувшие сутки выявили 286 новых заражений коронавирусом (всего диагностировано 142 316 случаев). От последствий болезни умерли 2785 человек (+18) и 96 330 смогли ее преодолеть (+2).

Первенство по количеству заражений коронавирусом в течение прошлых суток перехватила Винницкая область. Также сложная сиутация на Житомирщине, Прикарпатье, Львовщине и Буковине.

В этот список впервые за долгое время не попал Киев, свидетельствуют данные сайта СНБО.

Лидерами по суточному числу заражений стали:

Винницкая область – 578 (всего 39 883)

Житомирская область – 570 (55 615)

Ивано-Франковская область – 508 (41 762)

Львовская область – 507 (82 860)

Черновицкая область – 447 (58 725)

Кроме этого, на Прикарпатье выявлено наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 за сутки – 16 (всего умерли 1276 жителей). На Винниччине и Буковине вирус унес по 11 жизней (всего 728 и 1089), Житомирщине – 10 (886). Не подтвердили ни одной смерти на Львовщине (всего 2329).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире