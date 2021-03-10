Украина КАРТА Прогноз погоды на 10 марта: В Украину идет похолодание до – 13°C

2021-03-10 12:23

В Украине  10 марта будет холодная погода с ночными морозами (местами до -13 градусов), в большинстве регионов – без осадков.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Согласно прогнозу синоптиков, мокрый снег ожидается в Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях. На остальной территории будет сухо.

Самые сильные морозы ударят ночью в северной и восточной части Украины – от -8 до -13. В центре ночью будет от -6 до -9, на западе немного теплее – от -3 до -7. В южных регионах в темную пору суток прогнозируют от -5 до -8 (в Одесской области -2...-4, в Крыму -3...-5 градусов).

Днем погода в Украине будет более теплой. В крайних западных областях, а также части южных – плюсовая температура, от +1 до +3 (на Закарпатье +4...+6 градусов). На севере и востоке от 0 до -2, на остальной территории страны – от 0 до +2 градусов.

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