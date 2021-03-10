В Украине продлили срок обязательной установки счетчиков газа - сколько придется платить

Сроки обязательной установки газовых счетчиков в Украине продлили до января 2023 года, дав гражданам время, чтобы разобраться с объемами своего потребления.
В большинстве случаев счетчики позволяют экономить на коммуналке, сообщает obozrevatel. Так, украинцы без счетчиков платят по усредненной норме.
Если в среднем потребители за определенный период используют определенное количество кубов газа, то без счетчика столько оплачивать и придется. И даже если вы тратите в два раза меньше, все равно без счетчика придется переплачивать.
Сколько нужно платить согласно нормативу семье из трех человек:
Если человеку предложили установить счетчик, но он отказался, это могут расценить как нарушение и перевести на граничные нормы потребления. Они в несколько раз выше (из расчета на трех человек):