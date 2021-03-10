Украина В Украине продлили срок обязательной установки счетчиков газа - сколько придется платить

2021-03-10 12:40

Сроки обязательной установки газовых счетчиков в Украине продлили до января 2023 года, дав гражданам время, чтобы разобраться с объемами своего потребления.

В большинстве случаев счетчики позволяют экономить на коммуналке, сообщает obozrevatel. Так, украинцы без счетчиков платят по усредненной норме.

Если в среднем потребители за определенный период используют определенное количество кубов газа, то без счетчика столько оплачивать и придется. И даже если вы тратите в два раза меньше, все равно без счетчика придется переплачивать.

Сколько нужно платить согласно нормативу семье из трех человек:

есть только газовая плита – 9,6 кубометра (67 грн)

газовая плита и водонагреватель – 31,47 кубометра (219,4 грн)

Если человеку предложили установить счетчик, но он отказался, это могут расценить как нарушение и перевести на граничные нормы потребления. Они в несколько раз выше (из расчета на трех человек):