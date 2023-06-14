Экономика Власти Евросоюза рассматривают вариант хранения газа в Украине

2023-06-14 14:31

Власти Евросоюза рассматривают вариант хранения газа с использованием инфраструктуры Украины в рамках подготовки к зимнему периоду. 

"Власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище (может вместить 17,05 млрд куб. м газа - ред.) и другие объекты в Украине, которое имеет самую большую на континенте систему подземных полостей. У них можно держать газ, когда спрос и цены на него подскочат зимой", -  сообщает агентство Bloomberg.

В частности, представитель Еврокомиссии Тим Макфи ранее заявлял, что "разрабатывается вопрос того, могут ли гарантии со стороны государственных учреждений помочь открыть доступ к хранилищам газа в Украине".

Агентство отмечает, что газовые хранилища в странах ЕС уже заполнены на 70%, а полностью заполнены они должны быть в начале сентября. Хранение газа в Украине позволит избежать его излишка для ЕС. В то же время, для рентабельности этого проекта цены на газ должны снизиться, кроме того, может потребоваться поддержка со стороны властей ЕС.

"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение на газ во второй половине лета 2023 года, учитывая их тесную связь с газовыми рынками ЕС", - заявили в немецкой энергетической компании RWE AG.

Эта инициатива ЕС по Украине наряду с другими мерами призвана не допустить повторения сложной ситуации 2022 года с закупками газа. Тогда, по некоторым данным, правительствам стран ЕС пришлось выделить 646 млрд в помощь компаниям и населению.

subscriber subscriber

Еще по теме

Поставки сжиженного газа в Европу упали до минимума за полгода

2022-08-16 15:37

Германия будет получать газ из США - документ о ежегодных поставках уже подписан

2022-05-26 14:29

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц сделал мощное заявление по транзиту российского газа через Украину

2021-09-27 14:47

Когда поставщики объявят годовые тарифы на газ - в НБУ говорят, что цена будет вдвое выше

2021-04-26 08:14

Еще новости в разделе "Экономика"

Власти Евросоюза рассматривают вариант хранения газа в Украине

2023-06-14 14:31

В Офісі президента детально пояснили, чому тарифи на світло будуть зростати

2023-06-14 11:21

Впервые за долгое время доллар укрепился - официальный и реальный курс валют на сегодня

2023-06-08 15:37

Что ждет бизнес в июне: Отмена 2% налога для ФЛП, возврат налоговых проверок и штрафов

2023-06-02 15:37
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Власти Евросоюза рассматривают вариант хранения газа в Украине 2023-06-14 14:31
В Офісі президента детально пояснили, чому тарифи на світло будуть зростати 2023-06-14 11:21
Впервые за долгое время доллар укрепился - официальный и реальный курс валют на сегодня 2023-06-08 15:37
Что ждет бизнес в июне: Отмена 2% налога для ФЛП, возврат налоговых проверок и штрафов 2023-06-02 15:37