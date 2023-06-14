Экономика Власти Евросоюза рассматривают вариант хранения газа в Украине

2023-06-14 14:31

Власти Евросоюза рассматривают вариант хранения газа с использованием инфраструктуры Украины в рамках подготовки к зимнему периоду.

"Власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище (может вместить 17,05 млрд куб. м газа - ред.) и другие объекты в Украине, которое имеет самую большую на континенте систему подземных полостей. У них можно держать газ, когда спрос и цены на него подскочат зимой", - сообщает агентство Bloomberg.

В частности, представитель Еврокомиссии Тим Макфи ранее заявлял, что "разрабатывается вопрос того, могут ли гарантии со стороны государственных учреждений помочь открыть доступ к хранилищам газа в Украине".

Агентство отмечает, что газовые хранилища в странах ЕС уже заполнены на 70%, а полностью заполнены они должны быть в начале сентября. Хранение газа в Украине позволит избежать его излишка для ЕС. В то же время, для рентабельности этого проекта цены на газ должны снизиться, кроме того, может потребоваться поддержка со стороны властей ЕС.

"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение на газ во второй половине лета 2023 года, учитывая их тесную связь с газовыми рынками ЕС", - заявили в немецкой энергетической компании RWE AG.

Эта инициатива ЕС по Украине наряду с другими мерами призвана не допустить повторения сложной ситуации 2022 года с закупками газа. Тогда, по некоторым данным, правительствам стран ЕС пришлось выделить 646 млрд в помощь компаниям и населению.