Экономика В Украине открыто новое богатое месторождение газа - добыты первые 100 тысяч кубов

2023-08-30 11:21

В Украине открыли новое месторождение газа, запасы которого могут достигать 1 млрд кубометров. Об этом сообщила компания Укргаздобыча.

Указано, что в текущем месяце было завершено испытание поисковой скважины глубиной около 4 тысяч метров. Из нее получили промышленный приток газа - более 100 тыс. куб. м.

Перед бурением скважины были проведены 3D-сейсморазведочные исследования, благодаря которым специалисты компании смогли уточнить ее геологическую модель.

"Это уже очередное открытие новых углеводородных залежей, сделанное нашими геологами за последний год. Изучение участка происходило фактически "с нуля". Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", - заявил и. о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.

Компания продолжит поисково-разведочные работы на месторождении и планирует пробурить новые скважины в его пределах.