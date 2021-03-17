Украина КАРТА Прогноз погоды на 17 марта: Сегодня Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

2021-03-17 11:39

На сегодня синоптики прогнозируют на всей территории Украины пасмурную, прохладную и дождливую погоду.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных областях ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит +3...+6 градусов днем и +1...+3 градуса ночью. В северном регионе предполагается дождь. Осадков не ожидается только в Черниговской области. Температура будет колебаться днем от +5...+7 градусов, а ночью от 0...+3 градусов. В центральных областях также ожидаются осадки. Столбик термометра будет показывать днем +4...+6 градусов, ночью +1...+3 градуса. На востоке и юге синоптики прогнозируют дожди. На востоке температура воздуха днем +4...+7 градусов, ночью +1...+3. В южных областях температура днем +7...+10 градусов, а ночью +3...+5 градусов.