Украина КАРТА Прогноз погоды на 17 марта: Сегодня Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

2021-03-17 11:39

На сегодня синоптики прогнозируют на всей территории Украины пасмурную, прохладную и дождливую погоду.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных областях ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит +3...+6 градусов днем и +1...+3 градуса ночью. В северном регионе предполагается дождь. Осадков не ожидается только в Черниговской области. Температура будет колебаться днем от +5...+7 градусов, а ночью от 0...+3 градусов. В центральных областях также ожидаются осадки. Столбик термометра будет показывать днем +4...+6 градусов, ночью +1...+3 градуса. На востоке и юге синоптики прогнозируют дожди. На востоке температура воздуха днем +4...+7 градусов, ночью +1...+3. В южных областях температура днем +7...+10 градусов, а ночью +3...+5 градусов.

subscriber subscriber

Еще по теме

График поставок вакцины от коронавируса из ЕС в Украину сорван, - Кулеба

2021-03-16 19:40

Власти Германии требуют от РФ вернуть оккупированный Крым Украине

2021-03-16 14:42

В Украине установлен антирекорд по смертности от коронавируса

2021-03-16 14:00

До конца марта в Украину доставят 1,5 млн доз индийской вакцины CoviShield

2021-03-16 12:01

Еще новости в разделе "Украина"

"Роман" маленьких блогеров: Отец восьмилетней Миланы Маханец отреагировал на скандал

2021-03-17 12:04

КАРТА Прогноз погоды на 17 марта: Сегодня Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

2021-03-17 11:39

В Штабе ООС подтвердили, что обстрелы сепаратистов стали прицельными

2021-03-17 11:01

видео В Украине поставят шестиметровый памятник комару с солнечными батареями

2021-03-17 10:41
Все статьи раздела "Украина"

Украина

"Роман" маленьких блогеров: Отец восьмилетней Миланы Маханец отреагировал на скандал 2021-03-17 12:04
КАРТА Прогноз погоды на 17 марта: Сегодня Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом 2021-03-17 11:39
В Штабе ООС подтвердили, что обстрелы сепаратистов стали прицельными 2021-03-17 11:01
видео В Украине поставят шестиметровый памятник комару с солнечными батареями 2021-03-17 10:41