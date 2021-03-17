Курьезы Епічне відео дня: Кур’єр тікає від погоні по Дніпровській набережній

2021-03-17 10:22

В мережу потрапило відео з камер спостереження відео, де знято, як на Дніпровській набережній в Києві кур’єр на скутері тікав від поліцейських. Ролик оприлюднено на YouTube-каналі BerCrime.

Патрульні зразу навіть наздогнали порушника та притисли скутер до узбіччя, але він вирвався та помчав далі. Потім він тікав між автівками та по тротуару. На відео гонитва закінчилася перемогою кур’єра.

Водночас, згодом цю подію прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, а також опублікував відео з автівки патрульних. За його словами, водій моторолера злісний порушник ПДР. Він проїхав на червоне світло, ризикуючи потрапити під колеса іншої машини.

Але з огляду на те, що процес затримання міг привести до ДТП, патрульні вирішили зупинити переслідування.

“Звертаюся зараз до всіх служб доставки, що використовують моторолери та велосипеди. Не наймайте на роботу водіїв, які нахабно і зухвало порушують правила дорожнього руху, як це було в даному випадку. По-перше, вони будуть гинути під колесами машин. По-друге, вони будуть знищувати Ваше майно – моторолери, сумки – термоса. По-третє, вони просто не виконають замовлення, загинувши під колесами авто або потрапивши в ДТП”, – написав Геращенко.