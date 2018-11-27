Политика Опубликован не тот указ Порошенко о военном положении, который поддержала Рада

2018-11-27 11:14 237

В обнародованном официальными СМИ документе срок, на который вводится особый режим вдруг увеличился в два раза. Вместо оговоренных президентом и проголосованных Радой тридцати дней указано - 60 суток.

В Урядовом курьере во вторник, 27 ноября, опубликован указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября.

Отметим, согласно п. 2 ст. 190 регламента Верховной Рады, "соответствующий указ президента Украины вступает в силу после его утверждения Верховной Радой и немедленно объявляется через средства массовой информации или обнародуется другим способом".

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ – СПИСОК НОВЫХ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

В то же время, накануне парламент голосовал за распоряжение Порошенко о военном положении на 30 суток.

Такой же срок подтвердил глава СНБО Александр Турчинов.

"Дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00", - сообщил Турчинов.

Как говорится в пояснительной записке к доработанному законопроекту Об утверждении указа президента Украины О введении военного положения в Украине, обнародованному на сайте Верховной Рады, главе государства "предложено ввести в Украине с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года военное положение ".

Кроме того, на сайте парламенте в приложении к указу президента отмечается, что глава государства постановил "ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года".