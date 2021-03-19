Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: Украину снова накроют мокрые снегопады и морозы до – 10°C

2021-03-19 16:31

Весна не спешит радовать украинцев теплом. На ближайший уикенд, 20-21 марта, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность и мокрые снегопады.

В субботу, 20 марта, в западных областях прогнозируется солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +3...+6 градусов, а ночью -5...-8 градусов. В северном регионе ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от +3...+5 градусов днем и от -1...-3 ночью. В центральных, восточных и южных областях также ожидаются осадки. В центральных областях температура воздуха составит +3...+5 градусов днем и 0...-3 градуса ночью. В западных областях столбик термометра будет показывать днем +4...+6 градусов, ночью 0...-2 градуса. В южных областях синоптики прогнозируют дожди. Осадков не предвидится только в Одесской обл. Температура воздуха днем составит +5...+8 градусов, ночью -1...+1 градусов.В Киеве в этот день предполагается снег. Температура воздуха составит днем +3...+ 5 градусов, а ночью 0...-2 градуса.

В воскресенье, 21 марта, в Украине осадков не предвидится. Синоптики прогнозируют солнечную погоду. В западных областях температура воздуха будет колебаться от +4...+6 днем и от -5...-7 градусов ночью. В северных областях температура составит днем +3...+5 градусов, ночью -3...-6 градусов. В Центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +5...+7 градусов, а ночью -2...-5 градусов. На востоке температура воздуха составит +4...+6 градусов днем и -3...-5 градусов ночью. В южных областях осадки предполагаются только в Симферополе. Температура воздуха днем будет колебаться от +5...+8, ночью от -1...-4 градусов.

В Киеве в этот день осадков не предвидится. Температура воздуха составит днем +3...+5, а ночью -3...-5 градусов.