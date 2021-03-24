Украина КАРТА Прогноз погоды на 24 марта: сегодня снова ожидаются дожди, к ночи приморозит

2021-03-24 11:01

Сегодня, 24 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в восточных, центральных и южных областях ожидаются дожди с мокрым снегом.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных областях температура воздуха днем составит +4...+6 градусов, ночью -2...-8 градусов.

На севере днем температура воздуха составит +3...+6 градусов, а ночью - до -4 градусов.

В центральном регионе столбик термометра будет показывать +2...+4 градуса днем и -2...-4 ночью. В Киеве днем осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +4...+6 градусов, а ночью опустится до -1...-3.

На востоке температура воздуха будет колебаться от +2...+5 градусов днем до +1...-1 ночью. В южных областях дневная температура воздуха повысится до +6, а ночью опустится до -4.