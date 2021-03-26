Украина КАРТА Прогноз погоды на 26 марта: в Украину идет долгожданное весеннее потепление

2021-03-26 11:22

В пятницу, 26 марта, на большей части Украины ожидается ясная и теплая погода, лишь в Херсонской, Запорожской областях и оккупированном Крыму прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, сегодня тепло и солнечно будет на большей части Украины.

В западных областях температура воздуха днем ​​составит от +6 до +11, а ночью от +2 до -4. На севере и в центре страны от +6 до +10, а ночью от -1 до -3. В Киеве сегодня солнечно и тепло. Температура воздуха днем ​​составит от +7 до +9, а ночью от 0 до -2. В южных регионах тоже тепло, днем ​​от +6 до +10, а ночью от +2 до +4.

Мокрый снег с дождем сегодня будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Крымской областях. На востоке передают днем ​​от +5 до +7, а ночью от 0 до -2.