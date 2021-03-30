Украина КАРТА Прогноз погоды на 30 марта: днем будет тепло, а ночью температура может упасть ниже нуля

2021-03-30 09:40

 30 марта в северных, центральных, восточных и южных областях ожидается переменная облачность. Осадки возможны лишь в четырех областях Украины. 

По прогнозам украинских синоптиков, в западных областях сегодня ожидается облачная погода. Осадки ожидаются только во Львовской области. Температура воздуха составит днем +8...+10 градусов, а ночью +2...+5 градусов. В южных, центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков.

В южном регионе температура воздуха днем будет колебаться от +9...+12 градусов, ночью от +1...+3 градусов. В центральных областях столбик термометра будет показывать +9...+11 градусов днем и +1...+3 градуса ночью.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит днем +9...+11 градусов, ночью +3...+5 градусов.

На востоке ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит днем +6...+ 9 градусов, ночью 0...-2 градуса. В южных областях ожидается переменная облачность. В Запорожской, Херсонской областях и в Симферополе ожидаются дожди. Температура воздуха днем будет +8...+10 градусов, ночью +2...+4 градуса.

 

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