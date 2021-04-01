Украина КАРТА Прогноз погоды на 1 апреля: дожди сегодня ожидаются только в западных областях

2021-04-01 11:39

1 апреля в западных областях Украины прогнозируются дожди. В остальных областях осадков не предвидится, сообщается в свежем прогнозе гидрометцентра.

В западном регионе синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха будет колебаться от +16...+19 градусов днем и от +4...+7 ночью. В северных, центральных, восточных и южных областях ожидается переменная облачность, без осадков. В северных областях днем температура воздуха составит +16...+19 градусов, ночью +5...+8 градусов. В Центральном регионе столбик термометра днем будет показывать +14...+16 градусов, а ночью +1...+3 градуса.

В Киеве в этот день осадков не предвидится. Температура воздуха днем будет +17...+19 градусов, ночью +6...+8 градусов.

На востоке днем температура воздуха будет колебаться от +13...+ 16 градусов, а ночью от 0...+2 градусов.

В южных областях температура днем составит +14...+16 градусов, а ночью +1...+3 градуса.