Украина КАРТА Прогноз погоды: 2 апреля в Украине будет дождливо, но тепло

2021-04-02 11:01

Сегодня, 2 апреля, в Украине ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +8 до +15 градусов тепла.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, сухо будет только на западе Украины во Львовской, Волынской, Ровенской, а также востоке и юге – в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в аннексированном Крыму. На остальной территории страны ожидаются дожди.

Температура воздуха на западе будет от +7 до +10 градусов днем, на Закарпатье до +12, ночью от +5 до +8. В центральных областях от +11 до +13 днем, к северу от +9 до +11, ночью от +5 до +8. В Киеве сегодня также прогнозируют дожди. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов днем, ночью от +6 до +8.

На востоке и юге столбики термометров покажут днем ​​от +12 до +15 градусов, ночью в южных областях от +3 до +5, в Луганской области до -2 градусов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дефицит госбюджета за первый квартал 2021 года достиг 24,4 миллиардов

2021-04-02 13:02

В НАТО отреагировали на переброску российских войск к границам Украины

2021-04-02 11:22

Цены на бензин в Украине продолжили рост: сколько стоит топливо 1 апреля

2021-04-01 19:20

В Украине начался весенний прызыв: кого и куда заберут служить и как накажут уклонистов

2021-04-01 18:20

Еще новости в разделе "Украина"

Тупицкий не явился в суд, мера пресечения отстраненному судье КСУ не избрана

2021-04-02 12:23

КАРТА Прогноз погоды: 2 апреля в Украине будет дождливо, но тепло

2021-04-02 11:01

На Донбассе возросло число обстрелов, двое украинских солдат получили ранения

2021-04-02 10:22

Виктор Ляшко заработал больше главы Минздрава Степанова - декларация чиновника

2021-04-02 09:23
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Тупицкий не явился в суд, мера пресечения отстраненному судье КСУ не избрана 2021-04-02 12:23
КАРТА Прогноз погоды: 2 апреля в Украине будет дождливо, но тепло 2021-04-02 11:01
На Донбассе возросло число обстрелов, двое украинских солдат получили ранения 2021-04-02 10:22
Виктор Ляшко заработал больше главы Минздрава Степанова - декларация чиновника 2021-04-02 09:23