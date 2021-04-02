Украина КАРТА Прогноз погоды: 2 апреля в Украине будет дождливо, но тепло

2021-04-02 11:01

Сегодня, 2 апреля, в Украине ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +8 до +15 градусов тепла.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, сухо будет только на западе Украины во Львовской, Волынской, Ровенской, а также востоке и юге – в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в аннексированном Крыму. На остальной территории страны ожидаются дожди.

Температура воздуха на западе будет от +7 до +10 градусов днем, на Закарпатье до +12, ночью от +5 до +8. В центральных областях от +11 до +13 днем, к северу от +9 до +11, ночью от +5 до +8. В Киеве сегодня также прогнозируют дожди. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов днем, ночью от +6 до +8.

На востоке и юге столбики термометров покажут днем ​​от +12 до +15 градусов, ночью в южных областях от +3 до +5, в Луганской области до -2 градусов.