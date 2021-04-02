Спорт Элина Свитолина проиграла в полуфинале WTA 1000 первой ракетке мира Эшли Барти

2021-04-02 11:39

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) проиграла первой ракетке мира Эшли Барти в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Майами со счетом 0:2 (3:6, 3:6).

В первом сете наша соотечественница испытывала проблемы с игрой на своей подаче. Она выиграла лишь 50% очков на первой подаче и 38,9% – на второй. Ее соперница воспользовалась этим, сделав три брейка против одного у Свитолиной, и вышла вперед в счете.

Во второй партии первая подача Элина намного чаще попадала в корт, но от этого процент выигранных розыгрышей не улучшился, а даже ухудшился (упал до 47,8%). Решающий момент поединка случился в середине сета, когда теннисистки сделали три брейка подряд. Два из них записала на свой счет Барти, что и позволило ей спокойно довести дело до победы.

В финале, который состоится 4 апреля, австралийская спортсменка сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дефицит госбюджета за первый квартал 2021 года достиг 24,4 миллиардов

2021-04-02 13:02

Пентагон окажет Киеву поддержку в случае эскалации конфликта на Донбассе

2021-04-02 12:40

Тупицкий не явился в суд, мера пресечения отстраненному судье КСУ не избрана

2021-04-02 12:23

В Великобритании изучают десятки случаев тромбооза после вакцинации препаратом AstraZeneca

2021-04-02 12:05

Еще новости в разделе "Спорт"

Элина Свитолина проиграла в полуфинале WTA 1000 первой ракетке мира Эшли Барти

2021-04-02 11:39

"Шахтер" может расстаться с легендой клуба в ближайшие дни: что происходит

2021-04-01 19:00

Малиновский: Нужно было забивать свои моменты. Не хватает движения в последней фазе

2021-04-01 17:40

Андрей Шевченко прокомментировал обидную ничью в поединке против сборной Казахстана

2021-04-01 10:22
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Элина Свитолина проиграла в полуфинале WTA 1000 первой ракетке мира Эшли Барти 2021-04-02 11:39
"Шахтер" может расстаться с легендой клуба в ближайшие дни: что происходит 2021-04-01 19:00
Малиновский: Нужно было забивать свои моменты. Не хватает движения в последней фазе 2021-04-01 17:40
Андрей Шевченко прокомментировал обидную ничью в поединке против сборной Казахстана 2021-04-01 10:22