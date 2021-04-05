Украина фото Сотрудники Чернобыльского заповедника помогают редким птицам размножаться

2021-04-05 15:04

Сотрудники Чернобыльского заповедника показали новые дома для птиц в зоне отчуждения, которые должны помочь пернатым в размножении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Егеря из отдела воспроизводства и сохранения животного мира вместе с научными сотрудниками Чернобыльского заповедника установили в разных местах заповедной территории деревянные гнездовые платформы и скворечники.

"Первые - для совиных (особенно - бородатой совы), которые пока являются редкими в зоне отчуждения, вторые - для различных видов воробьинообразных", - говорится в сообщении.

 Процесс начался еще зимой и сейчас все потенциальные дома для пернатых заняли выбранные для них места.

"Если скворечники можно устанавливать практически в любом месте, то гнездовые платформы для совиных желательно прикреплять поближе к болотным угодьям... Первый дом уже приглядели для себя синички", - сообщили в заповеднике.

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