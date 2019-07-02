Детали Бойко отказался объяснить присутствие националиста Кивы и людей Порошенко в списке «Оппозиционной платформы – За жизнь»

2019-07-02 21:06 132

 

Глава «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко отказался от проведения дебатов с лидером Оппозиционного блока Евгением Мураевым

 «Никаких дебатов не будет. Пусть они собираются и с собой дебатируют. Мне это вообще не интересно», — заявил Бойко в эфире телеканала «112 Украина».

24 июня Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на публичные дебаты и потребовал объяснить причины, по которым в списке «Оппозиционной платформы – За Жизнь» оказались радикальный националист Илья Кива и члены команды Петра Порошенко. Спустя неделю, не получив от Бойко согласия на дебаты, Мураев сам назначил время и место встречи.
«Вы прячетесь, так же как прячете в своих списках людей Порошенко и откровенных нацистов», — отметил Мураев, обращаясь к Бойко.

Отметим, что Илья Кива до того, как оказался в списках «Оппозиционной платформы – За жизнь», предлагал создавать расстрельные команды из участников АТО, призвал «патриотические силы» вершить самосуды над оппонентами, доказывать правоту при помощи оружия, а также расстреливать донецкие автобусы.

 По словам Евгения Мураева, Бойко превратился в ширму, прикрывающую подлость политики Петра Порошенко и Виктора Мудведчука. «Жаль, что при помощи средств массовой информации, принадлежащих Медведчуку, Левочкину и Порошенко, они смогли обмануть многих, спекулируя на том, что действительно для людей дорого и свято», — заявил Мураев.
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