Бойко отказался объяснить присутствие националиста Кивы и людей Порошенко в списке «Оппозиционной платформы – За жизнь»

Глава «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко отказался от проведения дебатов с лидером Оппозиционного блока Евгением Мураевым
24 июня Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на публичные дебаты и потребовал объяснить причины, по которым в списке «Оппозиционной платформы – За Жизнь» оказались радикальный националист Илья Кива и члены команды Петра Порошенко. Спустя неделю, не получив от Бойко согласия на дебаты, Мураев сам назначил время и место встречи.
«Вы прячетесь, так же как прячете в своих списках людей Порошенко и откровенных нацистов», — отметил Мураев, обращаясь к Бойко.
Отметим, что Илья Кива до того, как оказался в списках «Оппозиционной платформы – За жизнь», предлагал создавать расстрельные команды из участников АТО, призвал «патриотические силы» вершить самосуды над оппонентами, доказывать правоту при помощи оружия, а также расстреливать донецкие автобусы.