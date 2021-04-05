Коронавирус Локдаун-2021: Стоит ли ожидать введения комендантского часа в Киеве

2021-04-05 15:43

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что не обсуждали возможность введения в столице комендантского часа, поскольку это не в их компетенции. 

"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция", -  заявил замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

Напомним, Верховная Рада может принять решение о введении комендантского часа в Киеве. Из-за критической ситуации с коронавирусом жителям столицы могут запретить передвижение по городу после 22:00.

С 5 апреля в Киеве усилены карантинные ограничения, которые будут действовать минимум до 16 апреля. В этот период детсады и школы столицы закрыты, транспорт работает в режиме спецперевозок.

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