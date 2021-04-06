Коронавирус Как закрыть на локдаун не миллионы украинцев, а несколько тысяч: инфекционист назвал способ

2021-04-06 21:20

Введение локдауна эффективно для борьбы с коронавирусом, однако это очень дорогой метод.

Об этом рассказал врач-инфекционист, стратег Вадим Аристов.

"У нас не действует система противоэпидемических государственных институтов. И пока они не появятся, у нас будут новые и новые локдауны", - сказал медик.

В стране должны отслеживать контактных лиц и следить за выполнением изоляции.

"Тогда в локдаунах будут сидеть несколько тысяч, а не десятки миллионов", - подчеркнул Аристов.

По его словам, в стране должны быть инструменты, которые будут сдерживать заболеваемость. Известно, то один человек способен заразить минимум еще шестерых. Потому должны приниматься меры, чтобы не заражались много людей.

"Паспорта вакцинации частично могут это делать. Просто важно, что посредством паспорта вакцинации мы сможем еще связаться с человеком в момент, когда он будет пересекать порог какого-то заведения, когда у него, скорее всего, вакцинация перестанет действовать и ему надо будет делать следующую дозу", - сказал медик.