Украина Нафтогаз обязали снизить тариф на газ для населения - сколько будет платить зимой за куб

2021-12-10 09:03

Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг одобрила снижение тарифов на газ "поставщика последней надежды" по 7,96 грн за кубометр.

Клиенты "поставщика последней надежды", функции которого выполняет Нафтогаз, с декабря 2021 по 30 апреля 2022 года будут получать газ по цене годового тарифа.

Без принятия данного решения стоимость газа для около 500 тысяч клиентов выросла бы в декабре до 46,7 гривен за кубометр.

Тем временем некоторые поставщики газа снизили тарифы на декабрь. Большинство поставщиков газа в декабре выставили цены до 8 гривен за кубометр.