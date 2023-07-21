Экономика Тариф на газ для українців залишиться фіксованим щонайменше до травня 2024 року — Нафтогаз

2023-07-21 22:12

Ціну на блакитне паливо для населення в Нафтогазі обіцяють не змінювати щонайменше до травня 2024 року. Цього та до весни наступного року тариф для населення від Нафтогазу складатиме 7,96 грн за куб. м із ПДВ.

«Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України» залишається незмінним», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Нагадуємо, що ГК «Нафтогаз України» сьогодні забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно.