Экономика Тариф на газ для українців залишиться фіксованим щонайменше до травня 2024 року — Нафтогаз

2023-07-21 22:12

Ціну на блакитне паливо для населення в Нафтогазі обіцяють не змінювати щонайменше до травня 2024 року. Цього та до весни наступного року тариф для населення від Нафтогазу складатиме 7,96 грн за куб. м із ПДВ.

«Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України» залишається незмінним», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Нагадуємо, що ГК «Нафтогаз України» сьогодні забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Нафтогазу придется снизить тариф на газ для населения - сколько будем платить зимой за куб

2021-12-31 11:47

Зеленский заявил, что запасов газа Украине хватит на весь отопительный сезон, но цена...

2021-10-18 14:14

Газ в Украине с началом отопительного сезона будет стоить 16 - 30 гривен за куб - раскрыты данные меморандума

2021-10-01 12:46

В Украине установят фиксированные тарифы на газ для населения - решение НКРЭКУ уже есть

2021-04-07 10:03

Еще новости в разделе "Экономика"

Тариф на газ для українців залишиться фіксованим щонайменше до травня 2024 року — Нафтогаз

2023-07-21 22:12

В Украине зафиксирован самый низкий уровень роста цен на основные продукты с начала года

2023-07-21 15:37

Литва предложила свой самый большой порт для экспорта украинского зерна

2023-07-21 12:29

Выше 50 гривен: АЗС продолжают повышать цены на бензин, дизель и автогаз

2023-07-20 19:15
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Тариф на газ для українців залишиться фіксованим щонайменше до травня 2024 року — Нафтогаз 2023-07-21 22:12
В Украине зафиксирован самый низкий уровень роста цен на основные продукты с начала года 2023-07-21 15:37
Литва предложила свой самый большой порт для экспорта украинского зерна 2023-07-21 12:29
Выше 50 гривен: АЗС продолжают повышать цены на бензин, дизель и автогаз 2023-07-20 19:15