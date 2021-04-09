Мир Создатели кроссовок с человеческой кровью согласились изъять обувь и вернуть клиентам деньги

2021-04-09 22:12

Арт-бренд MSCHF, создавший скандальные кроссовки Satan Shoes с каплей человеческой крови в подошве, согласился отозвать их после продажи, сообщает BBC News.

Ранее компания Nike выиграла суд против арт-бренда MSCHF из-за их кроссовок Satan Shoes, в подошве которых есть капля человеческой крови. Юристы MSCHF заявили, что бренд создал "не типичные кроссовки, а скорее произведения искусства".

В рамках добровольного юридического урегулирования MSCHF отзовет созданную партию кроссовок: ее выкупят у покупателей по первоначальной розничной цене (1018 долларов).

Как подчеркнули в Nike, мировое соглашение разрешает иск о нарушении прав на товарный знак. Всего было изготовлено 666 пар, и все, кроме одной, проданы. Бренд предложит клиентам полный возврат денег, чтобы изъять обувь из обращения.

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