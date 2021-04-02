Фото-видео фото Nike выиграла суд по делу скандальных кроссовок Satan, в которых есть капля человеческой крови

2021-04-02 17:29

Компания Nike выиграла суд против арт-бренда MSCHF из-за их кроссовок Satan Shoes, в подошве которых есть капля человеческой крови.

Как сообщает ВВС News, скандальная линия обуви, созданная совместно с рэпером Lil Nas X, представляла собой модифицированные Nike Air Max 97. К оригинальной версии добавили подвеску в виде пентаграммы дьявола и продавали за 1018 долларов.

Из 666 пар на данный момент реализованы все, кроме одной.

После выхода Satan Shoes разразился скандал и Nike поспешила заявить, что не имеет отношения к провокационному проекту, а позже подала иск о нарушении прав на товарный знак. Компания попросила федеральный суд Нью-Йорка запретить MSCHF продавать обувь, которая создает "ошибочную ассоциацию" между продуктами марок.

Юристы MSCHF заявили, что бренд создал "не типичные кроссовки, а скорее произведения искусства". В итоге судья поддержал Nike и выпустил временный запрет на продажу Satan Shoes.

Последствия этого решения остаются неясными, так как MSCHF не планирует больше производить "сатанинскую обувь".