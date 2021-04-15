Украина фото Под Киевом продолжают поиски пропавшего 2-летнего ребенка - полиция расширила радиус поиска

2021-04-15 10:22

Правоохранители расширили радиус поиска 2-летнего Богдана Униченко, который исчез 14 апреля в селе Раговка Киевской области.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, ребенка начали искать в близлежащих селах.

Он уточнил, что задействована аэроразведка и были привлечены волонтеры.

"Мать сообщила об исчезновении ребенка около 21:00. Поиски проходили всю ночь и по состоянию на утро продолжаются. Мы максимально задействовали все службы ГУНП в Киевской области, на месте работают Нацгвардия, ГСЧС. Сейчас в поисках участвуют 240 человек. Уже проверили заброшенные здания и колодцы", – рассказал Небытов.

Напомним, Богдан Униченко исчез из двора дома. Мать заметила отсутствие мальчика около 16:00. До 21:00 она пыталась найти его своими силами, но сделать это женщине не удалось. После этого она обратилась к правоохранителям.

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