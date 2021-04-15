Украина КАРТА Прогноз погоды на 15 апреля: Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

2021-04-15 11:05

Сегодня, 15 апреля в Украине ожидаются дожди, местами — мокрый снег с дождем.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в западных областях температура воздуха составит +5...+8 градусов днем и +2...+5 ночью.

В северных областях столбик термометра днем покажет от +14 до +16, а ночью опустится до +6.

В центральном регионе температура воздуха днем составит +13...+15 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. В Киеве днем будет до 14 градусов тепла, а ночью столбик термометра покажет 6 градусов выше нуля.

На востоке страны воздух прогреется до +14...+17 градусов днем, а ночью - до +5 градусов. В южных областях дневная температура составит до +15, а ночью опустится до +6.