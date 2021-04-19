Украина КАРТА Прогноз погоды на 19 апреля: дожди сегодня ожидаются только в западных областях

2021-04-19 10:22

В понедельник, 19 апреля, на западе Украины будет облачная погода и пройдут дожди.  Во всех остальных регионах температура начнет подниматься.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в западных областях температура воздуха будет колебаться от +11...+13 градусов днем и от +3...+5 градусов ночью. В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов, ночью +3...+5 градусов.

В центральном регионе днем столбик термометра будет показывать +13...+15 градусов, а ночью +4...+6 градусов. На востоке и юге синоптики не прогнозируют осадков. В Киеве осадков не предвидится. Днем температура составит +11...+13 градусов, а ночью +2...+4 градуса.

В восточных областях также ожидается переменная облачность, температура воздуха днем будет колебаться от +13...+15 градусов, а ночью от +4...+6 градусов. В южных областях температура воздуха будет +13...+15 градусов днем и +5...+7 градусов ночью.

 

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