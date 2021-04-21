Украина КАРТА Прогноз погоды на 21 апреля: сегодня Украины накроют дожди, но холодно не будет

2021-04-21 12:04

Сегодня, 21 апреля почти во всех областях Украины синоптики прогнозируют дожди.

Как следует из свежего прогноза гидрометцентра, температура воздуха в западных областях будет колебаться днем от +13...+15 градусов, а ночью от +3...+5 градусов.

В северных, восточных и южных областях синоптики прогнозируют дожди.В северных областях днем температура воздуха составит +12...+ 14 градусов, а ночью +4...+6 градусов.

В центральном регионе осадков не предвидится в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Днем столбик термометра будет показывать +12...+15 градусов, а ночью +4...+7 градусов. В Киеве в этот день синоптики прогнозируют осадки. Днем столбик термометра будет показывать +12...+14 градусов, а ночью +3...+5 градусов.

На востоке также пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +14...+16 градусов днем и от +6...+8 градусов ночью. В южных областях осадков не предвидится только в Херсонской области. Температура воздуха составит днем +15...+17 градусов, а ночью +5...+8 градусов.