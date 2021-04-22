Украина КАРТА В Украину идет мощный грозовой фронт: прогноз погоды на 22 апреля

2021-04-22 11:22

Сегодня, 22 апреля, почти во всех областях Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами. При этом дневная температура продолжит повышаться.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в западных и северных областях ожидаются грозы. Температура воздуха будет колебаться от +13...+14 днем и от +4...+6 ночью. В северных областях днем температура воздуха составит +15...+18 градусов, а ночью +4...+7 градусов.

В центральном регионе осадки предусматриваются только в Винницкой области. Столбик термометра в центре будет показывать днем +15...+17 градусов, ночью + 4...+7. В Киеве в четверг также ожидается дождь с грозой. Температура днем поднимется до +16...+18 градусов, а ночью упадет до +5...+7 градусов.

В восточных областях дождей не ожидается только в Харьковской области. Днем температура воздуха составит +15...+17 градусов, а ночью +4...+7 градусов. В южном регионе осадков не предвидится в Николаевской и Одесской областях. Температура воздуха днем будет +15...+18 градусов, а ночью +5...+8.