Детали КОНЕЦ ВОЙНЫ – ЭТО ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРДЛО. ДРУГОГО ПУТИ НЕТ

2021-04-23 18:09

Для того чтобы прекратить войну на Донбассе, президенту Зеленскому нужно сесть за стол переговоров с представителями ОРДЛО. Другого пути нет.

Об этом пишет Кирилл Киквидзе в своем блоге на Korrespondent.net.

Тем более что лидеры непризнанных "ЛДНР" готовы с ним встретиться, о чем открыто заявили. Однако Зеленский продолжает выискивать всевозможные отговорки, чтобы этого не делать, то предлагая встретиться президенту России Владимиру Путину, то бесконечно консультируясь с Вашингтоном. Пока все выглядит так, что Зеленский на самом деле не хочет мира на Донбассе, а хочет продолжения конфликта.

Война на востоке Украины уже длится седьмой год. За это время как на подконтрольной нашей стране территории, так и на неподконтрольной части Донбасса успело вырасти поколение, которое не знает, как это - жить под мирным небом, не боясь обстрелов, взрывов и смертей. Давно пора договориться с Донбассом и перестать приносить в жертву собственным политическим амбициям жизни и здоровье наших сограждан. Тем более что сам Донбасс требует таких переговоров.

И то, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину по этому вопросу, выглядит абсолютно нелогично. Ведь договариваться, в первую очередь, нужно с теми, кто живет на территории ОРДЛО. О чем совершенно справедливо отметил Путин. Ведь если конфликт происходит на вашей территории, то зачем дергать соседа? Сами представители ОРДЛО выразили готовность встретиться с Зеленским, чтобы наконец-то если не поставить точку в вопросе конфликта на Донбассе, то хотя бы начать диалог, основанный на желании найти выход из сложившейся ситуации, а не на взаимных обвинениях, политических амбициях и ненависти.

Однако действительно ли украинская сторона желает наладить диалог? Лично у меня в этом есть большие сомнения после того, как представитель Украины в ТКГ Арестович вместо Зеленского заявил, что тот не будет встречаться с представителями Донецка и Луганска. Получается, что, с одной стороны, на публику звучат заявления о необходимости установления мира на Донбассе, а с другой стороны, когда дело доходит до конкретных действий, украинские власти идут на попятную.

Какая же в действительности задача у Зеленского? Мир или продолжение войны и обман тех, кому он обещал за год закончить войну на Донбассе? Если он действительно хочет войти в историю Украины как президент-миротворец, то он обязан встретиться с представителями неподконтрольной части нашей страны, наладить, как бы ни было тяжело, диалог и идти по пути мира. Если же это просто очередная игра на публику - что ж, пусть Зеленский ждет очередного звонка от президента США Джо Байдена, пока его собственные граждане, которые так истосковались по мирному небу, до сих пор живут под обстрелами.

Кирилл Киквидзе

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