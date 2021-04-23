Біля будинку російського спецагента Кулініча на Печерську пройшла акція протесту, - ЗМІ

2021-04-23 20:45

«Комітет народної люстрації» вимагає вивести на чисту воду та люструвати новопризначеного керівника кримського підрозділу СБУ Олега Кулініча, якого підозрюють в роботі на ФСБ. А також – притягти до відповідальності тих, хто пролобіював його призначення на цю посаду. Про це повідомляє "Відкрита Україна".

«Агента ФСБ - на люстрацію!», «Кулініч, виходь, - бак на тобе чекає!», «Кулініч, дуй до шефів в ГеБе!», «Зрадник - геть з України!», «Кулініч, поверни вкрадені землі! – вони тобі не допоможуть!», «Кулініч, Крим не вкрадеш! » - з такими плакатами мітингувальники влаштували акцію просто у дворі будинку №15 (корп.4) по вулиці Євгена Коновальця на столичному Печерську, де в 28-й квартирі, як дізналися активісти, проживає Олег Кулініч.

В акції протесту, за даними ЗМІ, взяли участь декілька десятків громадян. На думку протестувальників, призначення на посаду керівника підрозділу СБУ, що займається окупованим Кримом, людини, яка навчався у Вищій школі КДБ та Академії ФСБ, - це злочин, порівняний з державною зрадою.

«Чому ні у кого не виникало підозр? Чому до Кулініча не спрацював закон про люстрацію - адже на ньому ніде тавра ставити, він працював з Кучмою, Януковичем і Деркачами? Дуже схоже на багатоходівку російських спецслужб, які намагаються усіма способами відібрати Крим в України. Ми, українці, не допустимо цього! Шпигун та зрадник Кулініч повинен бути люстрований! І якщо влада не ворушиться, у народу є свій перевірений метод. Сміттєва люстрація Кулінічу забезпечена - баки на нього вже чекають!» - запевнив журналістів один з учасників акції протесту, слова якого цитує "Відкрита Україна".

Видання нагадує, що Олег Кулініч - ветеран СБУ, поступив на службу в період, коли її очолював Леонід Деркач. Пізніше працював разом з сином Деркача-старшого Андрієм, викритим у США російським спецагентом, який в 2006-2007-му очолював «Енергоатом» і «Укратомпром». ЗМІ називають Кулініча другом сім'ї клану Деркачів.

Олег Кулініч не раз ставав фігурантом скандалів як чиновник, чиї інтереси лобіювали скомпрометовані політики періоду Леоніда Кучми і Віктора Януковича. А також - як топ-корупціонер, причетний до розкрадання багатомільярдних бюджетних коштів в «Енергоатомі» та Держкомземі.

Восени минулого року Президентом Зеленським Олег Кулініч був призначений керівником Головного управління СБУ в Криму.

20 квітня в своєму Telegram-каналі народний депутат від партії «Слуга народу» Макс Бужанський повідомив про те, що йому стало відомо: Олег Кулініч з 1989 по 1994 роки навчався у Вищій школі КДБ СРСР та Академії ФСБ РФ. Разом з тим, заповнюючи офіційні документи, дану інформацію Олег Кулініч приховав. Бужанський наполягає на люстрації чиновника, який себе скомпрометував. Він звернувся з цим питанням до Мінюсту, ДБР, парламентського профільного комітету та особисто до Президента. На думку нардепа, фахівець з такою біографією не може займатися питанням окупованій території, резюмує "Відкрита Україна".

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