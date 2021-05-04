Украина КАРТА Ветрено, солнечно и прохладно - самый точный прогноз погоды на 4 мая

2021-05-04 11:39

В последний день длинных праздничных выходных в Украине прогнозируется переменная облачность, максимальная температура днем составит +18 градусов. К ночи сильно похолодает, местами температура опустится до 3 градусов.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, на западе страны синоптики прогнозируют от +14 до +17 градусов днем, ночью - до +3...+5 градусов. На севере прогнозируют от +13 до +16 градусов днем, ночью - до +3...+5 градусов.

На востоке столбик термометра поднимется до +16...+18 градусов днем, а ночью опустится до +8. В центре страны – от +14 до +16 градусов днем, ночью будет от +3 до +6. В Киеве в этот день будет от +13 до +15 градусов днем, ночью – до +5.На юге днем от +15 до +18 градусов выше нуля, ночью – от +6 до +9.

 

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