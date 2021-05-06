Украина КАРТА Прогноз погоды на 6 мая: сегодня будет тепло, но ожидаются кратковременные дожди

2021-05-06 11:39

Сегодня, 6 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в северных, западных и центральных областях пройдут кратковременные дожди.

Как следует из свежего прогноза гидрометцентра, в западных и северных регионах страны синоптики прогнозируют от +14 до +16 градусов днем, ночью - до +7...+10 градусов.

На востоке столбик термометра поднимется до +19...+21 градуса днем, а ночью опустится до +6. В центре страны – от +15 до +18 градусов днем, ночью будет от +7 до +10. В Киеве сегодня ожидается до +16 градусов днем, ночью – до +8.На юге днем от +17 до +20 градусов выше нуля, ночью – от +7 до +11.