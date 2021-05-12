Украина фото В Кирилловке на берегу Азовского моря обнаружили мертвого крокодила

2021-05-12 14:42

В курортном городке Кирилловка Запорожской области на берегу Азовского моря обнаружили мертвого крокодила. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Всеукраинское гуманистическое движение UAnimals.

Зоозащитники опубликовали пост под названием Жертва фотоуслуг и написали о том, что фотографы "любят" животных, которых эксплуатируют.

"Несложно догадаться, откуда здесь взялся крокодил. Ведь именно на пляже отдыхающим предлагают сфотографироваться с животным. Сегодня этот крокодил просто выброшен на берег. Для таких бизнесменов - это просто расходной материал", - говорится в сообщении.

Кроме этого, UAnimlas обращается к народным избранникам одобрить проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (касательно имплементации положений некоторых международных договоров и директив ЕС в сфере охраны окружающей среды).

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