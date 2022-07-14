ВОЙНА В Украине Летающий «крокодил»: в армии рассказали о работе чешских вертолетов Ми-24В

2022-07-14 21:30

Украина активно использует вооружение, предоставляемое ей партнерами. ВСУ начали использовать на фронте вертолеты Ми-24В, которые передала Чехия в рамках военной помощи.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

В боевых порядках армейской авиации сухопутных войск уже работают чешские ударные вертолеты Ми-24В, которые уничтожают противника.

Командование ВС отметило, что после поступления западных систем противовоздушной и противоракетной обороны у ракет россиян будет значительно меньше шансов попадать в цели.

«Сегодня основная боевая мощь воздушных сил — это авиационное и противовоздушное вооружение еще советских времен. Впрочем, защитники неба успешно приземляют противника, а также наносят ему значительные потери на земле», — заявили в ВС ВСУ.

Еще 11 июля командование Воздушных сил ВСУ подтвердили, что в боевых порядках армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины уже работают чешские ударные вертолеты В то же время информация о том, что Украина может получить такие боевые вертолеты от Чехии, была еще в мае 2022 года.

Сколько именно Украина получила вертолетов – не указано. По данным справочника The Military Balance за 2021 год, Чехия располагала всего 7 вертолетами Ми-24. Вероятно, чешское правительство передало Украине все семь имеющихся машин этого типа – как раз комплект на одну эскадрилью.

Ми-24В (в армии его прозвали «крокодилом») – советский ударный вертолет, гремучая смесь штурмовика и боевой машины пехоты. Вертолет предназначен для переброски живой силы и ее огневой поддержки на поле боя.

Он может резко изменять курс и высоту, а также зависать в воздухе. Такие летные характеристики позволяют Ми-24В постоянно маневрировать, нанося удары на наиболее важных участках.

Модификация вертолета Ми-24В стала знаковой, именно на ней был установлен новый противотанковый ракетный комплекс «Штурм» с системой наведения «Радуга», с помощью которых вертоел может уверенно бороться с бронетехникой противника. До модификации на вертолет можно было установить четыре противотанковых ракеты, а в 1986 году их количество увеличили до шестнадцати.

Этот вертолет второй по количеству изготовления после вертолета США AH-64 Apache. На сегодняшний день Ми-24 находится на вооружении нескольких десятков армий мира, всего было произведено 3,5 тысячи единиц вертолета разных модификаций.