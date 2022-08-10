ВОЙНА В Украине На побережье Азова взрывы: ВСУ достали оккупантов в курортой Кирилловке

2022-08-10 17:00

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 9 августа на побережье Азовского моря в Кирилловке произошли «хлопки». Городской голова предположил, что ВСУ достали военную технику, которую оккупанты пытались спасти от ударов.

Об этом Иван Фёдоров написал в Telegram.

Мелитопольский голова подчеркнул, что 9 августа был «жарко» не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке.

«Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ ее не достанут. Надеемся все же получили», — сообщил Федоров.

По его словам, было по крайней мере два взрыва, а густой дым поднимался в течение более двух часов.

Напомним, 9 августа во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района в районе военного аэродрома, раздались взрывы.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе поздно вечером 8 августа и утром 9 августа прогремели очередные взрывы.

Также собщалось, что украинские защитники «подчистили» Херсонскую область: авиационными ударами уничтожили скопления живой силы и техники оккупантов, а также уничтожили два опорных пункта и склад с боеприпасами.