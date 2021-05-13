Украина КАРТА Прогноз погоды на 13 апреля: дожди сегодня ожидаются только в западных областях

2021-05-13 09:40

Сегодня, 13 мая, в западных областях Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами. В остальных регионах осадков не будет, однако и резкого потепления также ожидать не стоит.

Как указано в свежем прогннозе гидрометцентра, в западных областях страны в четверг ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться днем от +16...+18 градусов, а ночью от +6...+8 градусов. В остальных областях Украины синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. В северных областях днем температура воздуха составит +16...+ 18 градусов, ночью +6...+8 градусов. В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +17...+20 градусов, а ночью +5...+8. В Киеве сегодня осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит днем +16...+18 градусов, ночью +6...+8 градусов. На востоке температура воздуха будет +21...+24 днем и +7...+9 градусов ночью. В южных областях температура днем будет колебаться от +20...+23 градусов, а ночью от +7...+9.