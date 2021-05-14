Украина КАРТА Прогноз погоды на 14 апреля: сегодня Украину накроют дожди, но холодно не будет

2021-05-14 12:23

В пятницу почти на всей территории Украины пройдут дожди. Осадков не ожидается только в восточных и южных областях.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, В западном регионе ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться от +17...+19 градусов днем и от +8...+10 градусов ночью. В северных областях предполагаются дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +19...+ 21 градус, а ночью +9...+11 градусов. В центральных областях осадков не предвидится только в Днепропетровской области. Столбик термометра в центре будет показывать +19...+ 21 градус днем и +9...+11 ночью. В Киеве в этот день ожидаются дожди. Температура воздуха составит днем +19...+ 21 градус, ночью +9...+11 градусов.На востоке дождей не ожидается. Днем температура составит +25...+27 градусов, ночью +10...+12 градусов. В южных областях осадки предполагаются только в Одесской области. Температура воздуха днем будет колебаться от +20...+22 градусов, а ночью от +9...+12 градусов.