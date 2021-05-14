Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: В Украину идет потепление и грозовые дожди

2021-05-14 19:28

Украинские синоптики прогнозируют на ближайший уикенд относительно теплую погоду. Однако 15-16 мая в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами.

Прогноз на субботу, 15 мая:

В западном регионе 15 мая осадков не предвидится только в Закарпатской области. Температура воздуха там днем составит +18...+20 градусов, а ночью - +8...+10 градусов. В северном регионе также ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться днем от +22 до +24 градусов, а ночью - от +10 до +12 градусов. В центральных, восточных и южных областях осадков не предвидится. Столбик термометра покажет +23...+25 градусов днем и +10...+12 градусов ночью. В Киеве в этот день ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 днем и от + 9 до +11 градусов ночью.На востоке температура воздуха составит днем +26...+28 градусов, ночью - +11.. +13 градусов. Температура воздуха в южном регионе составит +24...+26 градусов днем и +11...+13 ночью.

Прогноз на воскресенье, 16 мая:

В воскресенье на западе страны синоптики прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +20 градусов, а ночью - от +8 до +10 градусов. В северных областях осадки ожидаются только в Житомирской области. Днем температура составит +22...+24 градуса, ночью - +10...+12 градусов. В центральных областях осадков не прогнозируют. Столбик термометра днем покажет +23...+25 градусов, а ночью - +10...+12 градусов. На востоке дожди ожидаются только в Запорожской области. Температура воздуха будет колебаться днем от +26 до +28, а ночью - от +11 до +13 градусов. В южном регионе ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет + 24...+26 градусов днем и +11...+13 градусов ночью.

В столице в этот день осадков не предвидится. Температура воздуха составит днем +23...+25 градусов, ночью - +9...+11 градусов.