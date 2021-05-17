Украина Госрегулирование цен на топливо может привести к ухудшению качества горючего - эксперт

2021-05-17 21:40

Установленное Кабинетом министров Украины временное государственное регулирование цен на горючее может привести к снятию с продажи всех нефтепродуктов и, соответственно, к ухудшению качества топлива, а также ухудшению контроля качества. Об этом рассказал директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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"Это приведет к снятию с продажи всех нефтепродуктов, для которых такая наценка в понимании Минэкономики превышает установленные показатели, и к ухудшению качества нефтепродуктов компаний, зная, что никто не контролирует качество в Украине. А средств на контролирование качества собственных сетей не хватит, это вполне понятно. Они будут оптимизировать эти качества. А оптимизировать - это фактически означает снижение. Также это означает, что получат дополнительные права и так называемые подзаборники. То есть, те, кто и так не платит налоги и сборы. А таким образом они просто получают соответствующие дополнительные преимущества", - считает эксперт.

Детали

В то же время он указала на нарушение самой процедуры подачи и регистрации проекта постановления, отметив нарушение не менее десяти пунктов регламента Кабмина.

"Проект постановления был опубликован на сайте для обсуждения и предоставления предложений за день до его принятия на заседании Кабмина. Это просто насмешка над процедурой и нарушение не менее десяти пунктов регламента Кабмина. Любые решения, принимаемые в спешке, обычно не являются эффективными и результативными. Кабмину хватило месяца, чтобы нарушить свои же обязательства. А это значит, что цена той подписи, которая стоит под этим меморандумом - мизерная", - отметил эксперт.

"Что касается снятия этих ограничений - их могут снять. Но когда - не могу сказать. У нас все так быстро меняется, без каких-либо обсуждений и предупреждений. И все списывается на пандемию коронавируса. Поэтому, цинизм этого зашкаливает", - резюмировал Рябцев.

Напомним

14 мая Кабмин ввел госрегулирование цен на топливо. На период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Поэтому сети автозаправочных станций ОККО, WOG и SOCAR с 15 мая приостановили продажу "премиального топлива".

Минэкономики на следующий день в своем разъяснении отметило, что максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" горючего, которое продают АЗС по более высокой цене.